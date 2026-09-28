बहुमत को चिढ़ा रही कांग्रेस, लोकतंत्र के लिए घातक; CEC पर सवाल खड़े कर रही कांग्रेस को भाजपा ने निशाने पर लिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए तो भाजपा ने मोर्चा संभाला। सोमवार को भाजपा कार्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीके सिंह और महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि चुनाव में धांधली, ईवीएम हैक जैसे आरोप लगाते हुए कांग्रेस अब संवैधानिक संस्थाओं के अपमान पर उतारू है। सर्वोच्च न्यायालय तक के निर्णय को यह पार्टी नहीं मानती।

महापौर व जिपं अध्यक्ष बोले- कांग्रेस कुचक्र रचने में जुटी है भाजपा कार्यालयय में पत्रकार वार्ता में दोनों नेताओं ने कहा कि चुनी हुई सरकारों के खिलाफ भ्रम फैलाकर साजिश रचते हुए बहुमत को चिढ़ाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। लगातार मिल रही हार से बौखलाई कांग्रेस अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कुचक्र रचने में जुटी है। एसआईआर सहित आयोग के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 27 मई 2026 को इस प्रक्रिया को वैध ठहरा चुका है। फार्म छह के घोषणापत्र को सर्वोच्च न्यायालय पहले ही वैध घोषित कर चुका है।