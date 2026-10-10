IIIT प्रयागराज में पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, गेट-नेट पास अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) में पीएचडी में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) आधारित पीएचडी कार्यक्रमों के लिए संशोधित रोलिंग विज्ञापन जारी किया है।

इसके तहत संस्थान या बाहरी फेलोशिप के साथ पीएचडी और वर्किंग प्रोफेशनल श्रेणी में प्रवेश लिया जा सकता है। आवेदन के लिए अगली कटआफ तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। प्रवेश के लिए दो चरणों में चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहले चरण में दो घंटे की कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा होगी।