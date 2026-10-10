प्रयागराज: झूंसी में खाली हाथ रहा वन विभाग, अब हंडिया में तेंदुए की चहलकदमी का दावा; डरे ग्रामीणों ने मांगी सुरक्षा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। झूंसी में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पिंजरा लगाकर इंतजार करती रही और इसी बीच उसके करीब 30 किलोमीटर दूर हंडिया पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। अब हंडिया तहसील के ग्राम सभा टेला गांव की एक बस्ती में तेंदुआ दिखाई देने के दावे ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। एक ग्रामीण के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में तेंदुआ नजर आने की बात कही जा रही है।

इससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर गांव में भय का माहौल है। टेला गांव निवासी बाबा सिंह ने जिलाधिकारी प्रयागराज को प्रार्थना पत्र देकर वन विभाग की विशेषज्ञ टीम तत्काल भेजने की मांग की है।



बाबा ने बताया कि उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ दिखाई दिया है। उनका कहना है कि रिहायशी बस्ती में जंगली जानवर की मौजूदगी की आशंका को गंभीरता से लेते हुए समय रहते जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की टीम गांव पहुंची, लेकिन आवश्यक कार्रवाई किए बिना लौट गई। इससे लोगों में नाराजगी और भय दोनों हैं।

ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभावी कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है। इससे पहले मंगलवार रात एचआरआइ परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए की चहलकदमी कैद होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद वनकर्मियों ने उसकी तलाश शुरू की और उसे पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, लेकिन तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। बाद में झूंसी क्षेत्र में भी उसे पकड़ने के प्रयास किए गए। अब हंडिया में उसके दिखाई देने के दावे के बाद उसकी संभावित आवाजाही को लेकर चिंता बढ़ गई है।



भूखा होने पर बढ़ सकती है तेंदुए की आवाजाही

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आइवीआरआइ) बरेली के वन्यजीव विशेषज्ञ के मुताबिक तेंदुआ सामान्य परिस्थितियों में एक दिन में करीब 10 से 12 किलोमीटर तक चल सकता है। भोजन की तलाश में उसकी आवाजाही इससे अधिक भी हो सकती है। ऐसे में चार दिन में 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करना असामान्य नहीं है। विशेषज्ञ ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे में सुअर के बच्चे को चारे के रूप में रखा जाता है।