अतीक के वक्त दूर रही, अबान की मौत पर खिंच आई? क्या फरार शाइस्ता ने किया बेटे का आखिरी दीदार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फरार शाइस्ता (Shaista Parveen) ने मरहूम बेटे अबान का किया आखिरी दीदार! जी हां। समर्थकों की अदृश्य खामोशी, करीबियों की सुगबुगाहट इसी तरफ इशारे कर रहे हैं। शौहर अतीक, देवर अशरफ के इंतकाल पर कहीं नजर नहीं आने वाली शाइस्ता की दूरी शायद इस बार घट गई।

बेटा अबान सबसे छोटी औलाद थी। अम्मी के लिए वह जिगर का टुकड़ा था। खुफिया एजेंसी के इनपुट जुटाने की सतर्कता, पुलिस और एसटीएफ की सक्रियता के बीच हटवा गांव से लेकर चकिया तक पहुंचे संकेत बहुत कुछ बयां कर रहे थे।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मारे गए माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed son funeral) के जेल में बंद दो बेटों क्रमश: मोहम्मद उमर और अली अहमद को उनके छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे (Aban Ahmed last rites) में शामिल होने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उनकी पैरोल के लिए दाखिल की गई बुआ परवीन कुरैशी की याचिका स्वीकार कर ली है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद सामंत की खंडपीठ ने प्राथमिकता के आधार पर केस सुना और आठ अगस्त को रात आठ बजे तक के लिए पैरोल मंजूर कर ली।

जेल में बंद बड़े भाइयों का इंतजार

माफिया अतीक का बेटा एहजम, रिश्तेदार, करीबी और समर्थक जेल में बंद उमर व अली का इंतजार कर रहे हैं। बड़े भाइयों के आने पर अबान का जनाजा उठेगा। इसके बाद कसारी-मसारी कब्रिस्तान में अतीक और अशरफ के पास की कब्र में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। वहीं, अबान के दोस्त रफीक उर्फ सोनू को शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के बाद दफनाया गया।

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हटवा स्थित अबान के बुआ के घर लगी भीड़ व तैनात पुलिस l जागरण पूरे गांव में मातम के बीच शांति और सुरक्षा-व्यवस्था को देखते हुए सुबह से ही हटवा गांव, कसारी-मसारी कब्रिस्तान और चकिया में पुलिस फोर्स तैनात है। इस दौरान माफिया के करीबियों और समर्थकों के बीच गहमागहमी बनी रही। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही इनामी शाइस्ता, आयशा नूरी और जैनब के आने की आहट पर खुफिया एजेंसी भी सतर्क रहकर इनपुट जुटाती रही।

हीवेट रोड से बैठा आजम, हटवा से सवार हुए अबान समेत तीन

झांसी में दुर्घटना में हुई अतीक के पुत्र अबान और उसके एक दोस्त की गुरुवार सुबह मौत हो गई थी। झांसी चलने का प्लान तो कार में सवार होने के बाद बना था, जबकि पहले योजना लखनऊ चलने की थी। इसके लिए बुधवार रात अबान की मो. जैद से बात भी हुई थी।

फटे लिवर-लंग्स, टूटी पसलियां, रक्तस्राव से अबान की हुई मौत

दुर्घटना में अतीक के बेटे अबान का लीवर-लंग्स फट गए। पसलियां टूट गई और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ। इन कारणों से उसकी मौत हुई। जबकि सोनू के सिर की हड्डी टूटी और दोनों हाथ भी फ्रैक्चर हो गए। झांसी मेडिकल कालेज के तीन डाक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम के बाद चोटों के बारे में जानकारी दी।