4 साल में 16 चालान, पता भी निकला फर्जी... अतीक के बेटे अबान की एक्सीडेंट वाली कार को लेकर खुलासा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। झांसी में गुरुवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त जिस कार में माफिया अतीक अहमद का पुत्र अबान सवार था, वह कार मोहत्सिमगंज निवासी मो. जैद की थी। जहां कार के पंजीकरण गलत पते पर होने की बात सामने आई है, वहीं करीब चार वर्ष में कार का 16 बार चालान हुआ था। आखिरी चालान करीब डेढ़ माह पहले 27 जून को हुआ था। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें से छह चालान सिर्फ ओवरस्पीड के शामिल हैं।

कोतवाली थानांतर्गत मोहत्सिमगंज निवासी मो. जैद को कार शादी में वर्ष 2021 मिली थी। उस समय कार ससुराल पक्ष के ही किसी व्यक्ति के नाम थी। 21 नवंबर 2024 को कार मो. जैद के नाम ट्रांसफर हुई। इसमें सब कुछ तो ठीक था, लेकिन कार जिस पते पर रजिस्टर्ड हुई, वह गलत था।

परिवहन विभाग के रिकार्ड में कार जिस पते पर रजिस्टर्ड है, वह मकान नंबर 104 है, जबकि मो. जैद मकान नंबर 204 में रहता है। कार के दस्तावेज भी 21 नवंबर 2024 को ट्रांसफर के समय मिल गए, बावजूद इसके दर्ज गलत पते को ठीक कराने की कोशिश नहीं हुई।

यही नहीं, मकान नंबर 104 मोहत्सिमगंज में रहने वाले पुग्गू लाल कनौजिया के स्वजन को इसकी जानकारी ही नहीं है कि उनके पते पर एक लग्जरी कार पंजीकृत है। आज भी उनके परिवार के लोग अनिभिज्ञ हैं। उधर, एक और बात सामने आई है। परिवहन विभाग के आनलाइन पोर्टल के मुताबिक कार का वर्ष 2022 से 2026 के बीच 16 चालान हुए।

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