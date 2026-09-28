ड्राइविंग लाइसेंस: वाहन चलाने में तीन बार हुए फेल तो हताश न हों, दो माह बाद फिर कर सकेंगे आवेदन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए पहली बार फेल होने पर दो बार और मौका दिया जाएगा। दूसरी और तीसरी बार फीस भी कटेगी। इसके बाद भी अगर पास नहीं हुए तो नये सिरे से आवेदन करना होगा। हालांकि, यह प्रक्रिया 60 दिन के बाद ही होगी।

अब मैनुअल टेस्ट की व्यवस्था खत्म नैनी स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय में पहले मैनुअल टेस्ट की व्यवस्था थी। इसमें अमूमन सभी आवेदक पास हो जाते थे, लेकिन अब यहां की व्यवस्था में बदलाव हो गया है। अत्याधुनिक निजी ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट सेंटर ने लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अपने हाथ में ले ली है।

वाहनों के लिए ऑटोमेटिक ट्रैक दो और चार पहिया के लिए आटोमेटेड ट्रैक बनाया गया है। आवेदनकर्ता को इसी ट्रैक पर खुद का वाहन चलाना होता है। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होती है। आवेदक की ड्राइविंग दक्षता को दो चरणों में परखा जा रहा है।

दो चरणों की प्रक्रिया पहले चरण में चालक को सिम्युलेटर मशीन की एलईडी स्क्रीन के सामने बैठकर वर्चुअल परिस्थितियों में स्टीयरिंग संभालनी होगी। इसमें आपातकालीन ब्रेक, ट्रैफिक सिग्नल व विपरीत परिस्थितियों में वाहन नियंत्रण की जांच होगी। दूसरे चरण में आवेदक को सीसीटीवी कैमरों और अत्याधुनिक सेंसरों से लैस वास्तविक ट्रैक पर वाहन चलाना होगा। हल्का सा ट्रैक छोड़ने पर साफ्टवेयर स्वतः ही आवेदक को फेल कर दे रहा है।