दीपावली पर आसमान छू रही फ्लाइट टिकट, बेंगलुरु-हैदराबाद से प्रयागराज का किराया पहुंचा 24 हजार रुपये के पार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीपावली पर घर आ रहे प्रवासियों की जेब पर विमानन कंपनियों ने भारी डाका डालना शुरू कर दिया है। सीमित उड़ानों और बढ़ी डिमांड से विमानों का किराया तीन से चार गुना बढ़ गया है।

आठ नवंबर को दीपावली है, लेकिन पांच नवंबर को बेंगलुरु से प्रयागराज का किराया 27,502 रुपये और हैदराबाद से 24 हजार रुपये का आंकड़ा पार कर गया है। सामान्य दिनों में बेंगलुरु व हैदराबाद से किराया अधिकतम सात-आठ रुपये ही रहता है।

वहीं, मुंबई से अकासा एयर का किराया 16 हजार और इंडिगो का 18 हजार रुपये, भुवनेश्वर का किराया पांच नवंबर को 20,554 रुपये (चार नवंबर को 19 हजार) है, दिल्ली से प्रयागराज का किराया भी 16 हजार रुपये तक पहुंच चुका है।

'फ्लैक्सी फेयर' प्रणाली के कारण दीपावली तक प्रति सीट 10 हजार रुपये तक किराया और बढ़ेगा। बेंगलुरु में काम कर रहे मलाका के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलोक बताते हैं कि 'त्योहार पर घर जाना मजबूरी है, लेकिन एयरलाइंस हमारी इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रही हैं।

बेंगलुरु से 27 हजार का टिकट खरीदना बजट से बाहर है।' हैदराबाद में एक निजी बैंक में काम करने वाले शुक्ला मार्केट सलोरी के मनीष त्रिपाठी बताते हैं कि ' जिस सफर का किराया सामान्य दिनों में सात हजार था, उसके लिए अब 24 हजार से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं।

प्रशासन को स्पेशल फ्लाइट चलानी चाहिए।' नैनी की रहने वाली उद्घोषिका श्वेता श्रीवास्तव बताती हैं कि दीपावली से दो दिन पहले एक कार्यक्रम में दिल्ली जाना है, लेकिन वापसी का किराया तो अनुबंध राशि से भी ज्यादा है। हवाई टिकटों की यह बेतहाशा लूट त्योहार फीका कर रही है।