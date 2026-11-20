जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनने के बाद मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अन्य संत संगठनों के बाद अब दंडी संन्यासियों ने मथुरा में प्रस्तावित कारसेवा को समर्थन दिया है।

अखिल भारतीय दंडी संन्यासी परिषद ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद (विहिप) या कोई संत संगठन कारसेवा का आह्वान करता है तो देशभर के संन्यासी उसमें सक्रिय भूमिका निभाएंगे। परिषद श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए राष्ट्रव्यापी मुहिम भी चलाएगी। इसकी रणनीति 28 जनवरी 2027 को प्रयागराज के माघ मेले में होने वाले संत सम्मेलन में तय की जाएगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा धार्मिक के साथ राजनीतिक रंग भी ले चुका है। भाजपा इसे पुरजोर तरीके से उठा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को कारसेवा में शामिल होने का आमंत्रण दे रहे हैं। दंडी संन्यासी धार्मिक अनुष्ठानों और प्रवचनों के दौरान श्रद्धालुओं के बीच यह मुद्दा उठा रहे हैं।