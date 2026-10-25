'योगी सरकार का जाना तय, हर वर्ग के लोगों में असंतोष', कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने दिखाए तेवर
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हर वर्ग में असंतोष है ...और पढ़ें
HighLights
कांग्रेस का सरदार पटेल संस्थान अलोपीबाग में सामाजिक न्याय सम्मेलन आयोजित
विधानसभा चुनाव को लेकर प्रयागराज में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा, प्रदेश की योगी सरकार ने हर वर्ग परेशान है। सरकार ने पिछड़ा और दलितों को छला है। बेरोजगार युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सरकार रोजगार देने में विफल है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ऐसे में योगी सरकार का जाना तय है।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से रविवार को सरदार पटेल संस्थान अलोपीबाग में आयोजित सामाजिक न्याय सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने दावा किया कि अगली सरकार कांग्रेस के सहयोग से बनेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार सिर्फ लच्छेदार वादे करती है, एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इसकी वजह से हर वर्ग के लोगों में असंतोष व्याप्त है।
मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेश और केंद्र सरकार को आड़ेहाथों लिया। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम मंच पर पहुंच गए हैं। इसके बाद शंकरलाल मेमोरियल हॉल में प्रयागराज जोन के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी।