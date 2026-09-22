वर्षों से नहीं बनी सड़क, नाराज लोगों ने प्रयागराज नगर निगम में धरना-प्रदर्शन व घेराव किया; जताई नाराजगी 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नगर निगम में मंगलवार को जनसुनवाई हुई। इसमें सड़क, जलभराव और कूड़ा उठान जैसी समस्याओं को लेकर फरियादियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रीतम नगर के कन्हईपुर तालाब, अबूबकरपुर और नैनी समेत कई क्षेत्रों से आए लोगों ने पहले महापौर कक्ष और फिर नगर आयुक्त कक्ष के सामने धरना देकर अपनी नाराजगी जताई।इनका आरोप था कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन हर बार नाप-जोख और आश्वासन के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है।

10 वर्ष से सड़क निर्माण की मांग कर रहे प्रीतम नगर-कन्हईपुर तालाब के पास रहने वाले 20 से अधिक महिला-पुरुष दोपहर करीब 12.30 बजे नगर निगम पहुंचे। लोगों ने महापौर कक्ष के सामने धरना दिया। कुछ देर बाद सभी नगर आयुक्त कक्ष के सामने बैठ गए। महिलाओं ने बताया कि 10 वर्ष से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र के शामिल होने के बाद उम्मीद जगी थी कि सड़क, जल निकासी और पेयजल की व्यवस्था बेहतर होगी, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ।

कूड़ा गाड़ी नियमित नहीं आती... राजकुमारी, ऊमा, सीमा, रंजना, ज्योति और प्रीती समेत अन्य महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में नियमित कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी तक नहीं आती। मजबूरी में खुद कूड़ा वाहन तक ले जाने पर भी कई बार कूड़ा उठाने वाले उसे बाहर फेंक देते हैं। बारिश के दौरान क्षेत्र में दो से तीन फीट तक पानी भर जाता है। इससे आवागमन के साथ ही घरों से निकलना भी मुश्किल हो जाता है।

जनसुनवाई में 35 लोगों ने दर्ज कराई शिकायत उधर जनसुनवाई में पूर्व पार्षद शैलेंद्र मिश्र ने कटघर में गली बंद किए जाने की शिकायत दर्ज कराई। अलग-अलग समस्याओं को लेकर 35 से अधिक लोगों ने शिकायतें दर्ज कराईं। जनसुनवाई में अपर नगर आयुक्त राजीव शुक्ला, शादाब असलम, अरविंद राय, जलकल विभाग के महाप्रबंधक संजीव कुमार, मुख्य अभियंता दिनेश चंद्र सचान, विद्युत यांत्रिक विभाग के मुख्य अभियंता डॉ. संजय कटियार और जोनल अधिकारी नीरज सिंह मौजूद रहे।