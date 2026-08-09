रेलयात्रियों के लिए Good news : चित्रकूट से सीधे जुड़ेगा प्रतापगढ़ व लखनऊ, कानपुर में नहीं बदलनी पड़ेगी ट्रेन, कोच भी दोगुने

अमरीश मनीष शुक्ल, प्रयागराज। बुंदेलखंड और अवध के लाखों यात्रियों, तीर्थयात्रियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए भारतीय रेलवे ने एक ऐसा बड़ा तोहफा दिया है, जिसकी मांग सालों से की जा रही थी। अब भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट से मां बेल्हा देवी की पवित्र नगरी प्रतापगढ़ और प्रदेश की राजधानी लखनऊ जाना न केवल बेहद आसान हो जाएगा, बल्कि सफर भी बेहद आरामदायक होने वाला है।

दो अलग-अलग एक्सप्रेस ट्रेनों के विलय को हरी झंडी रेल मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कानपुर-चित्रकूट और कानपुर-प्रतापगढ़ के बीच चलने वाली दो अलग-अलग एक्सप्रेस ट्रेनों के विलय को हरी झंडी दे दी है। इस एक फैसले ने तीन बड़े शहरों और उनके बीच पड़ने वाले दर्जनों कस्बों के लाखों लोगों की राह आसान कर दी है।

कानपुर में न उतरना पड़ेगा, न बदलनी होगी ट्रेन अक्सर चित्रकूट, बांदा या अतर्रा से लखनऊ और प्रतापगढ़ जाने वाले यात्रियों को कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उतरकर घंटों दूसरी ट्रेन का इंतजार करना पड़ता था। भारी-भरकम सामान और छोटे बच्चों को लेकर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर भागना किसी सिरदर्द से कम नहीं था। हालांकि अब नई विलय की गई ट्रेन 14123/14124 'मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-चित्रकूटधाम कर्वी एक्सप्रेस' के रूप में बिना रुके सीधे दौड़ेगी।

यात्रियों को क्या होंगे फायदे? सीधा संपर्क : चित्रकूटधाम कर्वी से चलकर यह ट्रेन बांदा, घाटमपुर, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली होते हुए सीधे प्रतापगढ़ पहुंचेगी। समय और पैसे की बचत : यात्रियों को अब बीच रास्ते में ट्रेन बदलने का झंझट नहीं रहेगा। टिकट का खर्च भी बचेगा और सफर का समय भी। हर वर्ग को फायदा : चाहे कामधंधे के सिलसिले में लखनऊ जाने वाले व्यापारी हों, इलाज के लिए निकलने वाले बुजुर्ग हों, या पढ़ाई के लिए सफर करने वाले युवा, हर किसी के लिए यह ट्रेन अब 'लाइफलाइन' बनेगी। भीड़ से मिलेगी मुक्ति : 12 नहीं, पूरे 24 कोच की होगी ट्रेन, दोगुनी सीटें होंगी उपलब्ध अक्सर त्योहारों के सीजन में या आम दिनों में भी इस रूट की ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी। सीट न मिलने के कारण यात्रियों को खड़े-खड़े या गलियारे में बैठकर लंबा सफर तय करना पड़ता था। रेलवे ने इस दर्द को समझा है और यात्रियों को बहुत बड़ी राहत दी है।

खबरें और भी







दोगुनी हुई क्षमता : पहले जहां इन ट्रेनों में सिर्फ 12 कोच (डिब्बे) हुआ करते थे, वहीं अब विलय के बाद यह ट्रेन 24 कोच के साथ पटरी पर उतरेगी। सीट मिलने की गारंटी : कोचों की संख्या दोगुनी होने से जनरल और स्लीपर क्लास की सीटों में जबरदस्त इजाफा होगा, जिससे कानपुर-प्रतापगढ़ और कानपुर-चित्रकूट रेलखंड पर होने वाली भारी भीड़भाड़ से मुक्ति मिलेगी।



किफायती और आरामदायक सफर : आम जनता को जेब पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले अब आरक्षित और आरामदायक सीट मिल सकेगी।

इन स्टेशनों के लोगों की खुली किस्मत : आपके शहर में भी रुकेगी यह एक्सप्रेस रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि इस विलय से छोटे-बड़े किसी भी स्टेशन के यात्रियों का नुकसान न हो। यह नई ट्रेन मार्ग के सभी प्रमुख और लोकप्रिय स्टेशनों पर अपनी सेवाएं पूर्ववत देती रहेगी।