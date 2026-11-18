जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छठ पर्व के बाद रेलवे स्टेशनों पर जबरदस्त भीड़ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। सभी ट्रेनें फुल चल रही हैं। एक-एक सीट के लिए रस्साकशी चल रही है। हालांकि, यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे प्रशासन ने नियमित के साथ ही 12 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रही हैं।

छह पर्व सोमवार को समाप्त हुआ तो मंगलवार सुबह से प्रयागराज जंक्शन, छिवकी और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ एकत्र होने लगी। दूसरे राज्यों के लिए यहां से चलने या फिर दूसरे स्थान से आने वालीं सभी ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं मिल रही है। जनरल और स्लीपर बोगियां ठसाठस भरी हुई हैं।

यात्री एसी थर्ड तक में दाखिल हो जा रहे हैं। इन्हें बाहर उतारने के लिए आरपीएफ व जीआरपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं, यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज होकर गुजरने वाली कई एकतरफा और नियमित विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है।

20 नवंबर के बीच चलने वाली इन ट्रेनों से दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य कई जगहों पर जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिलने का दावा किया गया है। इन ट्रेनों का प्रयागराज जंक्शन, छिवकी और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिया गया है। बेंगलुरु से दानापुर जाने वाली ट्रेन नंबर 06595 बुधवार को रात 8.25 बजे प्रयागराज छिवकी पहुंचेगी।

छपरा-अहमदाबाद विशेष ट्रेन 05067 बुधवार रात 2.20 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। गया-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन नंबर 03691 बुधवार दोपहर 2.05 बजे छिवकी पहुंचेगी। जमालपुर-उधना विशेष ट्रेन 05567 गुरुवार सुबह 6.15 बजे छिवकी आएगी। मधुबनी-अहमदाबाद ट्रेन नंबर 05581 गुरुवार सुबह 7.45 बजे छिवकी आएगी।