चंदा कोचर को झटका: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, मेरठ ट्रायल कोर्ट में चलेगी सुनवाई

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आइसीआइसीआइ बैंक की पूर्व एमडी एवं सीईओ चंदा कोचर द्वारा दाखिल याचिका जोर नहीं दिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला की एकलपीठ ने यह आदेश देते हुए कहा है कि ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार कार्यवाही आगे बढ़ाए। प्रकरण मेरठ के शिकायत वाद संख्या 494/2019 (राजेश कुमार बनाम एमडी/सीईओ आइसीआइसीआइ बैंक लि. व अन्य) से जुड़ा है।

इसमें अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एसीजेएम कोर्ट नंबर सात मेरठ ने 29 नवंबर 2019 को धारा 406, 420 आइपीसी के तहत समन जारी किया था। इसी को रद करने के लिए चंदा कोचर ने धारा 482 के तहत वर्ष 2022 में याचिका दाखिल की थी।