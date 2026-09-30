भाजपा ने अशोक कुमार राठौर को दिया नाम वापस लेने का इनाम, इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से मैदान में उतारा
भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से अशोक कुमार राठौर को प्रत्याशी घोषित किया है।
HighLights
भाजपा ने अशोक राठौर को स्नातक एमएलसी प्रत्याशी बनाया।
राठौर को 2023 में नाम वापसी का इनाम मिला।
इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र में नामांकन शुरू हुआ।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मंगलवार को भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से अशोक कुमार राठौर को मैदान में उतारा गया है। जीत हासिल करने के लिए पार्टी मतदान प्रबंधन की रणनीति पर कार्य कर रही है। पन्ना प्रमुख व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। शिक्षण संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक और विधानसभा स्तर पर शिक्षक स्नातक सम्मेलन की तैयारी है।
वर्तमान एमएलसी सपा नेता मान सिंह का कार्यकाल छह दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग ने इस सीट के साथ कुल 11 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके मद्देनजर भाजपा ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है।
इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से टिकट पाने वाले भाजपा नेता अशोक कुमार राठौर मूल रूप से जालौन से हैं। वर्ष 2023 में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के समय आधिकारिक रूप से भाजपा में शामिल हुए थे। इस चुनाव में वह स्वयं उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी की सदस्यता लेने के बाद नाम वापस ले लिया था, जिससे तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी डॉ. बाबूलाल तिवारी की जीत की संभावनाएं बढ़ गई थीं।
संभवत: उस समय किए वायदे को पार्टी ने पूरा करते हुए इस बार उन्हें मौका दिया है। वह माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश प्रधान सचिव रह चुके हैं। वित्त विहीन शिक्षकों के हितों के लिए लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था के हिमायती भी रहे हैं।
निर्धारित चुनाव कार्यक्रम
इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र में प्रयागराज के साथ कौशांबी, फतेहपुर, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी और ललितपुर शामिल हैं।
एडीएम प्रशासन तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपमा पांडेय ने बताया कि मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छह अक्टूबर तक पर्चा भरा जा सकता है। सात अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नौ अक्टूबर तक नाम वापसी होगी। अगले माह 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी।
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