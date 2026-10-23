UP बार काउंसिल चुनाव: अनुराग पांडेय फिर सदस्य निर्वाचित, जीत के लिए तय 7088 मतों का सबसे पहले पूरा किया कोटा

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। बार कौंसिल ऑफ उप्र के चुनाव में निवर्तमान उपाध्यक्ष कानपुर नगर निवासी अनुराग पांडेय फिर सदस्य निर्वाचित घोषित हुए हैं। कौंसिल सचिव रामकिशोर शुक्ल की ओर से शुक्रवार को जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। द्वितीय वरीयता मतों की गिनती के दौरान प्रत्याशी क्रमांक 183 नीरज दूबे एलिमिनेट हुए। उनकी गिनती में अनुराग को 12 मत और मिले। इससे अनुराग ने जीत के लिए निर्धारित 7088 मतों का कोटा पूरा कर लिया।

पर्यवेक्षक जस्टिस सुरेंद्र सिंह की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी ने उन्हें निर्वाचित घोषित किया। अनुराग पांडेय को 58 अतिरिक्त मत भी मिले हैं। नीरज दूबे के शेष मतों की गिनती शनिवार को होगी। इसके बाद अनुराग के अतिरिक्त मत शेष उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर बांटे जाएंगे।