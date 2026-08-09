AU PG Admission : इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीजी प्रवेश के नए कटऑफ पर 10 अगस्त तक फीस जमा होगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। AU PG Admission इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 में परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कई विषयों के नए कटऑफ पर प्रवेश सोमवार शाम पांच बजे तक होंगे। इसमें मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, भौतिक विज्ञान, मैटेरियल्स साइंस, एमबीए, राजनीति विज्ञान, मास कम्युनिकेशन, मध्य/आधुनिक इतिहास और डिफेंस स्टडीज शामिल हैं। फीस जमा करने की अंतिम समय सीमा 10 अगस्त को शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है।

किस विषय का कितना कटऑफ? मनोविज्ञान में सामान्य वर्ग का कटऑफ 204 अंक, ओबीसी वर्ग में 186, एससी में 150 और ईडब्ल्यूएस में 176 अंक या अधिक वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। एएमएससी कंप्यूटर साइंस में ओबीसी वर्ग के लिए 128 अंक या अधिक कटऑफ है। एमएससी भौतिक विज्ञान में ओबीसी वर्ग के लिए कटऑफ 117 अंक या अधिक रखा गया है।

एमए मध्यकालीन/आधुनिक इतिहास में भी प्रवेश जारी AU PG Admission एमएससी मैटेरियल्स साइंस में ओबीसी के लिए 30 अंक, एससी के लिए 15 अंक और एसटी के लिए 10 अंक या अधिक अंक निर्धारित किए गए हैं। एमबीए में सामान्य वर्ग के लिए 279 अंक कटऑफ है। राजनीति विज्ञान में एससी का कटऑफ 139 अंक है। एमए मध्यकालीन/आधुनिक इतिहास के लिए भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है। एमए/एमएससी डिफेंस स्टडीज में ओबीसी वर्ग का कटऑफ 134.9 अंक है।

ईश्वर शरण में ऑनलाइन प्रवेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संघटक ईश्वर शरण डिग्री काॅलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में 10 अगस्त को प्रवेश के लिए कटऑफ जारी किया गया है। कॉलेज की ओर से बीकाम, बीए, बीएससी गणित, बीएससी बायो और बीए-एलएलबी प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए श्रेणीवार न्यूनतम अंक तय किए गए हैं। सभी प्रवेश ऑनलाइन माध्यम से होंगे। अभ्यर्थियों को कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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