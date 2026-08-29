इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने BFA, BSC और BCom का नया कटऑफ जारी किया, क्या आपको प्रवेश का मौका मिला? यहां देखें अंक

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए बीएफए, बीएससी (जीव विज्ञान) और बीकाम का नया कटऑफ जारी किया है। बीएफए में सामान्य वर्ग के लिए 649.48 या इससे अधिक अंक के लिए अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए बुलाए गए हैं। इसी प्रकार ओबीसी वर्ग के लिए 602.99 या इससे अधिक अंक निर्धारित किया गया है।

चयनित अभ्यर्थी 30 अगस्त शाम पांच बजे तक फीस जमा कर सकेंगे। बीएससी की 11वीं कटआफ में अनारक्षित वर्ग के लिए 495.90 से 497.33, ओबीसी के लिए 448.85 से 451.22, ईडब्ल्यूएस के लिए 449.59 से 453.39, एससी के लिए 394.22 से 396.39 और एसटी के लिए 288.72 से 302.01 अंक निर्धारित हैं।