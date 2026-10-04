इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल कर रहे दो छात्र नेताओं की तबीयत बिगड़ी, पुलिस ने जबरन भेजा अस्पताल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र मांगों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेताओं आयुष महात्मा और आशुतोष मौर्या को स्वास्थ्य बिगड़ने का हवाला देते हुए पुलिस प्रशासन ने भूख हड़ताल स्थल से उठाकर अस्पताल भेज दिया।

पुलिस की इस कार्रवाई के बावजूद आंदोलन थमा नहीं है। तीन अन्य छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और मांगों के समर्थन में आंदोलन जारी रखने का एलान किया है। छात्र नेताओं के अस्पताल भेजे जाने के बाद आंदोलन स्थल पर मौजूद छात्रों में नाराजगी देखी गई।

भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों का कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेता, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। छात्रों का दावा है कि लगातार बड़ी संख्या में विद्यार्थी आंदोलन से जुड़ रहे हैं और उनकी मांगों को समर्थन दे रहे हैं।

अस्पताल भेजे गए छात्र नेता आयुष महात्मा और आशुतोष मौर्या ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरन भूख हड़ताल स्थल से हटाया है, लेकिन इससे उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगें अभी भी कायम हैं और उनके साथी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।