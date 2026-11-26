विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े मामले में प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगली सुनवाई पर अपेक्षित हलफनामा दाखिल नहीं करने पर उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है। याचिका निस्तारण के साथ हर्जाना लगाने का निर्देश भी दिया जा सकता है।

प्रकरण में अगली सुनवाई सात दिसंबर 2026 को अपराह्न दो बजे होगी। चूना कंकड़ गली मथुरा निवासी प्रकाश चंद्र अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने यह चेतावनी दी। याची ने अदालत में स्वयं उपस्थित होकर 21 नवंबर 2026 का हलफनामा दाखिल किया। इसमें मुख्यमंत्री को की गई शिकायत और उस पर कार्रवाई के निर्देश का ब्योरा है। इसकी प्रति अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अर्चना त्यागी को दी गई।

चार नवंबर 2026 के आदेश के तहत मांगा गया हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य सरकार ने और समय मांगा था। अदालत ने सरकार से अभिलेखों के उद्धरण के साथ यह बताने को कहा था कि याची जैसी स्थिति वाले अन्य पेंशनधारकों को भुगतान किया गया है।