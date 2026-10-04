अंतरिम भरण-पोषण में हर साल 10 प्रतिशत वृद्धि का फैसला सराहनीय, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण भत्ते में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि संबंधी प्रयागराज स्थित फैमिली कोर्ट के आदेश को 'अनोखा विचार' बताते हुए उसकी सराहना की और उसे बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला ने राकेश कुमार की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह भी कहा, ‘ट्रायल कोर्ट का आदेश अनोखा है।

यह बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा अनोखा विचार इस कोर्ट के मन में नहीं आया। ट्रायल कोर्ट द्वारा उठाया गया कदम स्वागत योग्य है और सराहनीय है।" अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय कोर्ट के 17 सितंबर 2025 को पारित आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी।

फैमिली कोर्ट ने आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पति को आदेश दिया था कि वह पत्नी को आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन हजार रुपये प्रतिमाह और फैसले की तारीख से चार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण-पोषण देगा। इस राशि में हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

याची के वकील का कहना था कि उसकी चुनौती केवल हर साल 10 प्रतिशत बढ़ोतरी के आदेश को लेकर है और यह कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। पत्नी और राज्य सरकार की ओर से इस आदेश का समर्थन किया गया। उन्होंने दलील दी कि 10 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी का आदेश भविष्य में भत्ता बढ़ाने को लेकर होने वाले नए मुकदमों को रोकेगा।