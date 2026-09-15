बिना वजह गिरफ्तारी पर भड़का हाईकोर्ट, फतेहपुर DSP समेत 4 पुलिसकर्मियों को किया तलब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सात साल से कम सजा वाले अपराध में सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करते हुए चार पुलिस कर्मियों को बुधवार 16 सितंबर को उपस्थित होने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने अंकित सिंह की याचिका पर दिया है। मामला फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पहुर निवासी याची की गिरफ्तारी से संबंधित है। उसके अधिवक्ता अमित सिंह परिहार ने दलील दी कि पुलिस ने अर्नेश कुमार मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना गिरफ्तारी की है।

हाईकोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करते हुए नोटिस जारी किया था। आरोप है कि नोटिस जारी होने के बावजूद अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने फतेहपुर के डीएसपी सुशील कुमार दुबे, थाना कल्याणपुर के एसएचओ रमाशंकर सरोज, एसआई चंद्रपाल और चौकी प्रभारी चौडगरा को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।