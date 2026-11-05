मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती न होने पर हाई कोर्ट सख्त; कहा- कृत्रिम आपात स्थिति बनाकर हो रही संविदा नियुक्तियां

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रोफेसरों के स्वीकृत पदों पर भर्ती न होने को गंभीरता से लिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थनंदन की एकलपीठ ने कहा है कि नियमित पदों को न भरकर ‘कृत्रिम आपात स्थिति’ बनाई जा रही है, जिससे संविदा नियुक्तियां होती हैं। कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है।

बताया गया कि 30 जनवरी की अधिसूचना के जरिये ‘उत्तर प्रदेश विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड’ के गठन का निर्णय हुआ था, लेकिन 10 महीने से अधिक बीतने के बाद भी बोर्ड नहीं बना। नियुक्ति की जिम्मेदारी अब भी लोक सेवा आयोग के पास है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार व लोक सेवा आयोग से अगली सुनवाई की तारीख 25 नवंबर तक शपथपत्र प्रस्तुत करने को कहा।

चेतावनी दी कि तय तारीख तक शपथपत्र दाखिल न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित आदेश पारित किए जाएंगे। कोर्ट ने टिप्पणी कि कई कालेजों में विभागाध्यक्ष जैसे अहम पद संविदा कर्मियों या असिस्टेंट/एसोसिएट प्रोफेसरों के भरोसे हैं, जबकि प्रोफेसर के पद स्वीकृत हैं। यह मेडिकल कालेजों के गिरते मानकों का एक कारण है।