नाबालिग रेप पीड़िता के गर्भपात पर हाई कोर्ट सख्त, CMO प्रयागराज को 48 घंटे का अल्टीमेटम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात से जुड़े मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि वह 48 घंटे के भीतर मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पीड़िता ही इस मामले में याची है और गर्भधारण की अवधि 24 सप्ताह की वैधानिक सीमा पार कर चुकी है, इससे मामला संवेदनशील हो गया है।

इस प्रकरण में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के तहत अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने मेडिकल बोर्ड के गठन का आदेश दिया था और 14 सितंबर तक रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन अब तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

खंडपीठ ने आदेश दिया कि सीएमओ पाक्सो कोर्ट के 11 सितंबर के आदेश के अनुपालन में रिपोर्ट तैयार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करें। इसके बाद सीजेएम मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1971 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों के आलोक में उचित आदेश पारित करेंगे।