उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक, 5 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीस कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य तथा यश पांडेय और 44 अन्य की याचिकाओं पर दिया है।

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था, जिसके लिए 15 लाख 75 हजार 706 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा का परिणाम सात मई को घोषित किया गया, जिसमें 12,733 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए उत्तीर्ण घोषित किया गया।