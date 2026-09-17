पत्रकार की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार से मांगा जवाब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (एनएसए) के तहत निरुद्ध लखनऊ निवासी पत्रकार सत्यम वर्मा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को अपना पक्ष रखने को कहा है।

न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने राज्य के अधिवक्ता के आग्रह पर दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है और अगली सुनवाई सात अक्टूबर को नियत की है। याची ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी द्वारा 12 मई को एनएसए के तहत पारित निरोध आदेश व राज्य सरकार के 20 मई 2026 के अनुमोदन आदेश को चुनौती दी है। याचिका में निरोध आदेशों को रद कर तत्काल रिहाई और अवैध हिरासत के लिए मुआवजे की मांग की गई है। याची के अनुसार वह घटनास्थल से लगभग 500 किलोमीटर दूर था।