विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब तक किसी विवाद में पीड़ित की जाति के कारण उसे जानबूझकर अपमानित करने का इरादा न हो और घटना सार्वजनिक रूप से नहीं हुई हो तब तक एससी/एसटी एक्ट लागू नहीं हो सकता।

इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने गाजियाबाद में लोनी निवासी आरोपित अपीलार्थी राजू कुरैशी उर्फ उमरदराज को आंशिक राहत देते हुए उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट केस में दर्ज आपराधिक केस रद कर दिया है। प्रकरण लोनी थाना क्षेत्र के ग्राम बंथला से जुड़ा है। जमीन सौदे के तहत 2.41 लाख रुपये अग्रिम लेकर बैनामा न कर धोखाधड़ी किए जाने तथा एससी-एसटी एक्ट अपराध के आरोप में आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गाजियाबाद की विशेष एससी/एसटी अदालत ने आरोपित के खिलाफ समन जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई।