कानपुर प्रॉपर्टी विवाद: हाई कोर्ट ने खारिज की संजय त्रिपाठी की दूसरी जमानत अर्जी, ट्रायल जल्द पूरा करने का निर्देश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि प्रभावी बचाव तैयार करने का अधिकार जमानत पर विचार के लिए प्रासंगिक है, लेकिन यह अकेले जमानत देने का आधार नहीं हो सकता। यह टिप्पणी करते हुए न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एकलपीठ ने कानपुर नगर के प्रापर्टी विवाद से जुड़े मामले में आरोपित संजय त्रिपाठी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को बिना अनावश्यक स्थगन ट्रायल शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी दिया है।

आवेदक आरोपित के खिलाफ हनुमंत विहार थाने में बीएनएस की धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। दस्तावेजों में हेराफेरी और जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। हाई कोर्ट ने उनकी पहली जमानत अर्जी 12 नवंबर 2025 को खारिज की थी। आरोपित के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल लगभग एक साल से जेल में है और ट्रायल अंतिम चरण में है। सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है।

जमानत दिए जाने की कही थी बात साक्ष्य जुटाने के लिए जमानत जरूरी है और यह निष्पक्ष सुनवाई का हिस्सा है। मामले को सिविल प्रापर्टी विवाद बताते हुए आशा बनाम यूपी सरकार 2025 के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद बचाव की तैयारी के लिए जमानत दिए जाने की बात कही गई थी।