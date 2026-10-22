फैमिली कोर्ट का आदेश 50 हजार रुपये भरण-पोषण दें, इलाहाबाद HC में पति ने कहा- आय ही 40 से 45 हजार

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में पति की आय को लेकर विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा पुलिस के एसीपी को जांच का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि ने समदर्श चौहान की याचिका पर यह आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।

याची के वकील ने दी दलील याची ने फैमिली कोर्ट गौतमबुद्ध नगर के 31 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसे पत्नी हर्षिता को 50 हजार रुपये महीना भरण-पोषण देने के लिए कहा गया है। याची के वकील ने दलील दी कि उसके मुवक्किल की आय 40-45 हजार रुपये महीना है, ऐसे में 50 हजार का आदेश गलत है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पति की आय का 25 प्रतिशत ही पत्नी को देना चाहिए। पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा-12 में भी केस किया है, जिसमें 25 मई 2026 के आदेश से 12 हजार महीना देने का आदेश है और वह लगातार दे रहा है। बकाया के तौर पर दो लाख रुपये का आंशिक भुगतान भी कर चुका है।

पत्नी के वकील ने क्या तर्क दिया? दूसरी ओर पत्नी के वकील ने कहा कि 25 मई 2026 के आदेश में ही दर्ज है कि पति की आय 11 से 12 लाख रुपये महीना है और उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई, इसलिए आय का वह तथ्य अभी भी कायम है।