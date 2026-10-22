प्रयागराज : 43 साल पुराने गैंगरेप मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, तीनों आरोपी बरी

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 43 साल पुराने सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन अभियुक्तों की दोषसिद्धि निरस्त करते हुए उन्हें बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकलपीठ ने कहा कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता की गवाही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता और घटना की परिस्थितियों के अनुरूप होने की जांच भी जरूरी है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि चिकित्सकीय साक्ष्य का अभाव या शरीर पर चोट नहीं होना अकेले आरोप खारिज करने का आधार नहीं हो सकता, लेकिन अन्य विसंगतियों के साथ साक्ष्यों का मूल्यांकन आवश्यक है। मामला 17 अक्टूबर, 1983 की रात का है।