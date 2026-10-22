आवारा कुत्तों के हमले पर इलाहाबाद HC सख्त, प्रयागराज और लखनऊ में 'डॉग बाइट हॉटस्पॉट' चिह्नित करने के निर्देश

विधि संवाददाता, प्रयागराज। आवारा कुत्तों के हमलों पर अंकुश लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रयागराज और लखनऊ में डाग बाइट हाटस्पाट चिह्नित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने दोनों शहरों के नगर आयुक्तों को पिछले तीन वर्षों के मामलों और शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सरकार और संबंधित एजेंसियों ने कागजों पर कई कदम उठाने की जानकारी दी है, लेकिन उनका जमीन पर कितना असर हुआ है, यह देखना जरूरी है। मामले में अगली सुनवाई पांच नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की स्वतः संज्ञान याचिका के अनुपालन में हो रही सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हलफनामों के जरिये पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम, शेल्टर, निगरानी समितियों और पोर्टल की जानकारी दी।

नगर आयुक्तों को क्या दिए निर्देश? केंद्र सरकार ने संस्थानों की सुरक्षा तथा एंटी रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता का ब्योरा दिया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाईवे पर गश्त और आवारा पशुओं को हटाने के कदम बताए। हालांकि, एमिकस क्यूरी ने प्रस्तुत आंकड़ों में अंतर और पोर्टल की कमियों पर सवाल उठाए। खंडपीठ ने नगर आयुक्तों को निर्देश दिया कि नगर निगम में दर्ज शिकायतों, डाग बाइट के मामलों और पशु चिकित्सा संबंधी रिकार्ड के आधार पर सालवार व क्षेत्रवार सूची तैयार की जाए।

जिन इलाकों में बार-बार कुत्तों के हमले हुए हैं, उन्हें हाटस्पाट घोषित किया जाए। इसके लिए नए सर्वे का इंतजार नहीं किया जाए। हाटस्पाट के अलावा बड़े अस्पतालों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों और पार्कों सहित कम से कम 30 स्थान चिह्नित कर वहां निरीक्षण किया जाए।