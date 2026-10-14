अवमानना याचिका वापस लेने के लिए धमकी का मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, DGP से मांगा एफिडेविट

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका वापस लेने के लिए घर जाकर दबाव बनाने, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोपों पर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की एकलपीठ ने सुखबीर की याचिका पर डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने अथवा अगली तारीख पर पेश होने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने मामले को बुधवार 14 अक्टूबर 2026 के लिए फिर सूचीबद्ध किया है। याची की ओर से अधिवक्ता प्रशांत सिंह रिंकू और संतोष कुमार पांडेय ने बहस की। याची ने हलफनामे में आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी रोज उसके घर आकर याचिका वापस लेने का दबाव बना रहे हैं।