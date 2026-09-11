इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, गैर-संज्ञेय मामलों में चार्जशीट बनेगी परिवाद; समन आदेश कैंसिल

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जब पुलिस विवेचना के बाद किसी मामले में केवल गैर-संज्ञेय अपराध पाए जाते हैं तो पुलिस अधिकारी द्वारा दाखिल चार्जशीट को राज्य के मुकदमे के बजाय परिवाद (कंप्लेंट केस) के रूप में लिया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने यह टिप्पणी विकास सिंह और दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए की है। याचीगण के खिलाफ फतेहपुर जिले के मलावा थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। इसमें पुलिस चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कोर्ट ने समन जारी किया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पीठ ने समन रद कर दिया है।