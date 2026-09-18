पूर्व मंत्री की मौत पर मुआवजा बढ़ाने की मांग खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला- पद से तय नहीं होती आय

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मोटर दुर्घटना में मृत व्यक्ति की आय का निर्धारण सिर्फ उसके पेशे, सामाजिक रुतबे या पद के आधार पर नहीं किया जा सकता। आय का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर ही होगा, अनुमान से नहीं। न्यायमूर्ति अनिल कुमार (दशम) की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और अधिवक्ता नंदलाल सिंह पटेल की सड़क हादसे में हुई मौत पर मुआवजा बढ़ाने संबंधी अपील खारिज कर दी है।

पूर्व मंत्री नंदलाल सिंह पटेल की पत्नी कमलादेवी व अन्य की ओर से दायर अपील में एमएसीटी कोर्ट के 31 अक्टूबर 2009 के फैसले को चुनौती दी गई थी। हादसा 15 मई 1999 को हुआ था। रात करीब दो बजे प्रयागराज-रायबरेली रोड पर नवाबगंज क्षेत्र में ट्रक ने टाटा सूमो में टक्कर मार दी थी।