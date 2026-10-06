दो साल से लापता महिला का सुराग लगाने में पुलिस विफल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिया जिम्मा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो साल से लापता 42 वर्षीय महिला सुदामा देवी का पता लगाने की जिम्मेदारी सीबीआइ को सौंपी है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने पुलिस की विफलता पर यह आदेश दिया। पुलिस की ओर से कहा गया कि महिला का पता लगाने के लिए पुलिसकर्मियों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली।

सुदामा देवी आठ सितंबर 2024 से लापता हैं और पुलिस ने नौ सितंबर 2024 को महाराजगंज जिले के पुरंदरपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। यह आदेश सुदामा देवी के पति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह सुदामा देवी का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करे और उन्हें पहली दिसंबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश करे। इसी दिन अगली सुनवाई तिथि नियत की गई है।