UPPCL चेयरमैन की नियुक्ति और प्रबंधन बोर्ड की चुनौती याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधन, बोर्ड के गठन तथा चेयरमैन की नियुक्ति वैधता की चुनौती जनहित याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिका केवल अकादमिक कवायद जैसी प्रतीत होती है। इसमें कोई ठोस जनहित शामिल नहीं है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

याची ने कोर्ट से मांग की थी कि पावर कार्पोरेशन और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधन में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने के साथ कंपनी के बोर्ड में केवल तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाए।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 104 और आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 42 का हवाला देते हुए यूपीपीसीएल में चेयरमैन का पद समाप्त किया जाय। साथ ही 30 सितंबर 2024 की वार्षिक आम बैठक में आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन में किए गए संशोधनों अनुच्छेद 32(i)(बी) व (सी) को अवैध घोषित किया जाए।