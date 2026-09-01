कोडीन कफ सीरप मामले में बड़े माफिया को इलाहाबाद HC से राहत नहीं, 17 की जमानत खारिज; अन्य को मिली राहत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीन कफ सीरप मामले में 17 बड़े आरोपियों, जिनमें भोला जायसवाल और विभोर राणा शामिल हैं, ...और पढ़ें
HighLights
कोर्ट ने आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था
जेल में बंद आरोपियों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोडीन कफ सीरप मामले में बड़े माफिया को राहत नहीं मिली। भोला जायसवाल, विभोर राणा सहित 17 लोगों की जमानत हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं इस मामले में अन्य को कोर्ट ने राहत दी है।
आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखी थी
कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध खरीद और बिक्री के मामले में जेल में बंद दर्जनों आरोपियों की जमानत पर हाई कोर्ट में पिछली बार सुनवाई पूरी हो गई थी। जमानत अर्जियों पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले में अब एक सितंबर की तिथि नियत की थी।
इस सीरप की तस्करी की जा रही थी
गौरतलब है कि कोडीन युक्त कफ सीरप का बड़े पैमाने पर नशे के तौर पर उपयोग के लिए इसकी तस्करी की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में इसके बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कई जिलों में दर्ज़नो प्राथमिकी दर्ज़ कर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं। जेल में बंद आरोपियों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी।
अपर महाधिवक्ता ने जमानत याचिका का किया था विरोध
प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। अभियोजन का कहना था कि फर्जी बिल पर बड़े पैमाने पर लेनदेन किया गया है, जो अनुमति से काफी ज्यादा है। आरोपी इसकी सफाई में कोई साक्ष्य नहीं दे पाए कि इतनी बड़ी मात्रा में कोडीन युक्त कफ़ सिरप कहा से आया और उसे कहां बेचा गया।
दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकीलों का कहना था कि याचीगण वैध लाइसेंस धारक हैं। उनको गलत फंसाया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है।