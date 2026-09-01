कोडीन कफ सीरप मामले में बड़े माफिया को इलाहाबाद HC से राहत नहीं, 17 की जमानत खारिज; अन्य को मिली राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोडीन कफ सीरप मामले में बड़े माफिया को राहत नहीं मिली। भोला जायसवाल, विभोर राणा सहित 17 लोगों की जमानत हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। वहीं इस मामले में अन्य को कोर्ट ने राहत दी है।

आरोपियों की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखी थी कोडीन युक्त कफ सीरप की अवैध खरीद और बिक्री के मामले में जेल में बंद दर्जनों आरोपियों की जमानत पर हाई कोर्ट में पिछली बार सुनवाई पूरी हो गई थी। जमानत अर्जियों पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले में अब एक सितंबर की तिथि नियत की थी।

इस सीरप की तस्करी की जा रही थी गौरतलब है कि कोडीन युक्त कफ सीरप का बड़े पैमाने पर नशे के तौर पर उपयोग के लिए इसकी तस्करी की जा रही थी। उत्तर प्रदेश में इसके बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद पुलिस ने कई जिलों में दर्ज़नो प्राथमिकी दर्ज़ कर बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं। जेल में बंद आरोपियों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी।