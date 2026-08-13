Allahabad High Court : अदालत में 7 वर्षीय बच्ची ने मां को पहचानने से किया इन्कार, कस्टडी पिता के पास बरकरार

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कौशांबी निवासी सात वर्षीय बच्ची अनुष्का की कस्टडी उसके पिता सतेंद्र कुमार के पास बरकरार रखी है। पश्चिम शरीरा थाने की पुलिस ने कोर्ट के 30 जुलाई 2026 के आदेश के तहत बच्ची को अदालत में पेश किया था।

न्यायमूर्ति ने बच्ची से सीधे बातचीत की गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संदीप जैन ने बच्ची से सीधे बातचीत की। उसने बताया कि वह कक्षा एक में पढ़ती है और अपने पिता संग रहने में सहज है। बच्ची ने अपनी मां अर्चना को पहचानने तक से इन्कार कर दिया और स्पष्ट कहा कि वह उनके साथ नहीं रहना चाहती। बच्ची की इच्छा जानने के बाद कोर्ट ने निर्णय सुनाया और अनुष्का व अन्य की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित कर दी।

यह है पूरा मामला अर्चना (याची क्रमांक दो) ने अदालत को बताया कि पति ने उसके साथ क्रूरता की और उसे ससुराल से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने पिता-भाई के साथ रह रही है और सिलाई तथा सब्जी की दुकान से रोजाना करीब 500 रुपये कमाती है। उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है।विपक्षी सतेंद्र कुमार ने आरोपों से इन्कार करते हुए यह स्वीकार किया कि वह दूसरी महिला सीमा देवी के साथ लिव-इन में रह रहा है, जिससे दो बच्चे भी हुए हैं। उसने बच्ची की अच्छी परवरिश और स्कूली पढ़ाई का दावा किया।

कोर्ट ने मां को बेटी से मुलाकात का अधिकार दिया कोर्ट ने बच्ची की भावनात्मक स्थिति और उसकी इच्छा को ध्यान में रखते हुए कहा कि अभी उसकी कस्टडी मां को सौंपना बच्ची के लिए मानसिक रूप से कष्टकारी हो सकता है। हालांकि मां-बेटी के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने के लिए अदालत ने मां को मुलाकात का अधिकार दिया है । वह रोज शाम छह से रात नौ बजे के बीच वीडियो कॉल पर बात कर सकेगी और स्कूल की छुट्टियों में बच्ची को अस्थायी रूप से अपने पास रख सकेगी।

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