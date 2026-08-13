TET 2021 : टीईटी के दो प्रश्नों के अंक देने की जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश, अब 7 सितंबर को होगी सुनवाई

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में टीईटी-2021 से जुड़ी अनुराधा व नौ अन्य की अवमानना याचिका की गुरुवार को सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विकास बुधवार की एकलपीठ के समक्ष याचिका दायर करने वाले 10 याचीगण को दिए गए अंकों का ब्योरा प्रस्तुत किया गया।

एक याची को इसलिए नहीं मिले अतिरिक्त अंक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि दो प्रश्नों पर अंक दिए जाने संबंधी आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। पांच याचियों को दोनों प्रश्नों के 2-2 अंक, 4 याचियों को 1-1 अंक दिए गए हैं। एक याची को पहले ही अंक मिल चुके थे, इसलिए उसे अतिरिक्त अंक नहीं दिया गया।