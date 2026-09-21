सबूतों के अभाव में दुष्कर्म का आरोपित बरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद की 10 साल की सजा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्ष्य न मिलने पर दुष्कर्म के आरोपित को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा, पुलिस ठोस साक्ष्य नहीं दे सकी। इसकी वजह से वर्ष 1988 में हुई दुष्कर्म की घटना के आरोपित कालू को बरी कर दिया गया। न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की पीठ ने गाजियाबाद के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा नौ मार्च 1988 को सुनाए गए उस फैसले को रद कर दिया।

इसमें आरोपित रमेश और कालू को धारा 376 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित के खिलाफ बिना किसी संदेह के अपराध साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। मामला दो अगस्त 1985 का है।

नोएडा के बहलोलपुर गांव में एक महिला के साथ मकई के खेत में सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता के अनुसार, घटना के समय पीड़िता के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने मौके से रमेश नाम के एक आरोपित को पकड़ लिया था, जबकि कालू फरार हो गया। मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने गवाहों के बयानों में कई गंभीर विसंगतियां पाईं।

अदालत ने पाया कि पीड़िता ने घटना के क्रम को लेकर विरोधाभासी बयान दिए थे कि पहले दुष्कर्म किसने किया। इसके अलावा, मेडिकल जांच में पीड़िता के शरीर या गुप्त अंगों पर किसी भी प्रकार की बाहरी अथवा आंतरिक चोट के निशान नहीं मिले। यह भी रेखांकित किया कि मुख्य गवाह तेज सिंह को कोर्ट में पेश नहीं किया गया।