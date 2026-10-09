38 साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को किया बरी

विधि संवाददाता, प्रयागराज। करीब 38 साल पुराने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोषी को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की एकलपीठ ने सात अक्टूबर को मेरठ की अपर सत्र अदालत के 26 सितंबर 1988 के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि अभियोजन आरोपों को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। कोर्ट ने यह भी माना कि अभियोजन की कहानी में गंभीर विरोधाभास हैं और उपलब्ध मेडिकल व मौखिक साक्ष्य उससे पुष्ट नहीं होते। 2

5 फरवरी 1986 को सुभाष और उसके पिता युवती को उसकी बहन की बीमारी का बहाना बनाकर घर से ले गए थे। घटना के अगले दिन 26 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज हुई। युवती की बरामदगी 11 मार्च 1986 को हुई। मेरठ की अदालत ने सुभाष को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376 के तहत दोषी ठहराया था, जबकि उसके पिता को बरी कर दिया गया था।