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लालगढ़ एक्सप्रेस समेत तीन सुपरफास्ट ट्रेनों का बदला समय, चेक करें नई टाइमिंग

By Amarish Kumar Edited By: Sachin Sharma
Published: Wed, 04 Nov 2026 06:30 PM (IST)

रेलवे प्रशासन ने परिचालनिक कारणों से अजमेर-सियालदा और लालगढ़-प्रयागराज रूट की तीन सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव समय में संशोधन किया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

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  1. तीन सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव समय में संशोधन किया गया।

  2. अजमेर-सियालदा एक्सप्रेस 16 नवंबर 2026 से 10 मिनट पहले चलेगी।

  3. लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट ट्रेनें भी नए समय पर चलेंगी।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे प्रशासन ने परिचालनिक कारणों के चलते अजमेर-सियालदा और लालगढ़-प्रयागराज रूट की तीन प्रमुख सुपरफास्ट ट्रेनों के ठहराव समय में संशोधन किया है।

संशोधित समय-सारणी नवंबर के मध्य से प्रभावी होगी।गाड़ी संख्या 12988 अजमेर-सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर 2026 से अजमेर से अपने निर्धारित समय दोपहर 12:50 बजे के बजाय 10 मिनट पहले 12:40 बजे रवाना होगी। इसके बाद यह ट्रेन किशनगढ़ दोपहर 13:05 बजे पहुंचकर 13:07 बजे चलेगी, जबकि जयपुर स्टेशन पर इसका समय दोपहर 14:20 से 14:25 बजे रहेगा।

वहीं, 12404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 15 नवंबर से और गाड़ी संख्या 20404 लालगढ़-प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 नवंबर से संशोधित समय पर चलेंगी। दोनों ट्रेनें जयपुर स्टेशन पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचकर 2:35 बजे प्रस्थान करेंगी।

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