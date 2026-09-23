अब 7 से 9 सीटर निजी वाहनों का हर साल नहीं कराना होगा फिटनेस, RTO के चक्कर लगाने से मिलेगी राहत

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। अगर आपके पास स्कॉर्पियो, इनोवा, अर्टिगा या सफारी जैसी सात से नौ सीटर वाले वाहन हैं तो अब आपको हर वर्ष आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटकर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनवाना होगा। इस झंझट से मुक्ति मिल गई है।

दरअसल, परिवहन विभाग ने वर्ष 2005 में लागू किए गए उस पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत छह से अधिक और नौ सीटों तक की निजी वाहनों के लिए भी फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य था। हालांकि, यह राहत केवल निजी वाहनों को मिली है।

कमर्शियल सात और नौ सीटर वाहनों पर पुरानी व्यवस्था लागू रहेंगी। मोटर वाहन अधिनियम-1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के तहत सुरक्षा मानकों व अन्य कानूनी प्रविधानों का पालन सभी वाहनों के लिए अनिवार्य रहेगा। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश की ओर से जारी नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत गैर परिवहन यानी निजी वाहनों पर सिर्फ सीट क्षमता के आधार पर फिटनेस की शर्त थोपना सही नहीं था।

कानूनन केंद्र सरकार के पास ही गैर परिवहन वाहनों के फिटनेस से जुड़े नियम तय करने का अधिकार है। इस कानूनी अड़चन का संज्ञान लेते हुए विभाग ने 12 दिसंबर 2005 वाले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इस नई व्यवस्था से 3218 गाड़ी मालिकों को अब फिटनेस फीस, एजेंट के चक्कर और आरटीओ में लाइन लगाने से राहत मिलेगी।