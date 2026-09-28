5 किलो मुरब्बे से उपजी 'मिठास' बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल, यूपी की दो सहेलियों ने बदली 11 परिवारों की किस्मत

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। अमृत फल आंवले का महज पांच किलो मुरब्बा बनाकर दो सहेलियों द्वारा की गई छोटी सी शुरुआत मिसाल बन गई। नारी सशक्तीकरण व आत्मनिर्भरता की यह कोशिश प्रधानमंत्री की सराहना के बाद अब राष्ट्रीय फलक पर पहुंच गई है।

प्रतापगढ़ के सावित्री बाई फुले स्वयं सहायता समूह के जरिए परिश्रम करने वाली महिलाओं की चर्चा मोदी ने मन की बात में रविवार को की तो महिलाओं के सपनों को जैसे पंख लग गए। जिले के रानीगंज तहसील के देवगढ़ कमासिन में संचालित उक्त स्वयं सहायता समूह जुलाई 2020 में अस्तित्व में आया था। गांव की कमलेश कुमारी समेत कुछ महिलाएं बाएफ संस्था में काम करती थीं। यह पशु धन संवर्धन व किसानों के लिए काम करने वाली संस्था थी।

सावित्री बाई फुले के नाम से शुरू किया समूह इसमें काम करते हुए कमलेश कुमारी व उनकी सहेली सुषमा को लगा कि क्यों न हम लोग भी एक समूह बनाकर स्वयं अपनी तकदीर लिखें। बस यही साेचकर गांव में चर्चा की तो किसी का साथ नहीं मिला। इस पर वह गौरा ब्लॉक गईं। वहां पर आवेदन किया।

बर्फी बनाने की मशीन भी खरीदी अमिता, कविता, आशा, मीना, रेखा, ज्योति, मालती, लता, सुमित्रा ने काम शुरू किया और कमलेश-सुषमा आंवले के उत्पाद बनाने में लग गईं। बर्फी बनाने की मशीन 80 हजार व जूस की मशीन 27 हजार में कानपुर से खरीदकर काम को रफ्तार दी। इनकी प्रगति देख बाकी महिलाएं भी आंवले का अचार, जूस, बर्फी, लड्डू बनाने में रुचि लेने लगीं।