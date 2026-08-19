प्रतापगढ़ में पैर फिसलने से नहर में गिरी महिला, डूबने से हुई मौत

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। केशवपुर मानिकपुर में मंगलवार देर शाम हादसे में 60 वर्षीय महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव की निवासी 60 वर्षीय कमला देवी पत्नी दूधनाथ गौतम शौच के लिए निकली थीं। स्वजन के अनुसार इसी दौरान नहर के किनारे उनका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरीं।

काफी देर तक घर वापस न लौटने पर स्वजन उनकी तलाश करने लगे। इसी बीच ग्रामीणों की नजर नहर में एक साड़ी पर पड़ी। संदेह होने पर जब लोग पास पहुंचे तो एक महिला का शव पानी में उतराता दिखाई दिया। शव की पहचान कमला देवी के रूप में होने पर गांव में चीख-पुकार मच गई।