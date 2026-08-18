प्रतापगढ़ और सोनभद्र समेत यूपी के इन 8 जिलों में भारी बारिश का 'रेड अलर्ट', मौसम विभाग ने दिया ये अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी और आसपास के जिलों में बारिश का दौर दो दिन थमेगा, लेकिन प्रतापगढ़, सोनभद्र और प्रयागराज समेत करीब आठ जिलों में बुधवार व गुरुवार को भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि लखनऊ में अगले तीन दिन बादलों की आवाजाही के साथ कहीं-कहीं छिटपुट बरसात हो सकती है, लेकिन इस दौरान पूर्वी यूपी में झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा।



25 तक रुक-रुककर होती रहेगी बारिश

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, प्रदेशभर में अगले एक सप्ताह तक पूरी तरह सक्रिय रहने का पूर्वानुमान है। मध्य यूपी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में अगले छह-सात दिन बादल जमकर बरसेंगे। लखनऊ में शनिवार और रविवार को अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं। मानसून का सर्वाधिक असर पूर्वी यूपी के जिलों में दिखेगा।

चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, कौशांबी, चंदौली, संत रविदास नगर, बांदा, फतेहपुर, वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जालौन, हमीरपुर, महोबा और आसपास के जिलों में बुधवार व गुरुवार को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है।



प्रयागराज में सर्वाधिक बारिश