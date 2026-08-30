प्रतापगढ़ में सिपाहियों पर कार चढ़ाने कोशिश, पुलिस के हत्थे चढ़े दो लोग

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। डायल-112 के पुलिसकर्मी पर कार चढ़ाने के प्रयास और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। देर शाम डायल-112 पीआरवी को सूचना मिली कि स्टेशन मोड़ के पास मारपीट हो रही है।

कुछ लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस सूचना पर पीआरवी कर्मी कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गए। दर्ज कराए गए केस में पुलिस का आरोप है कि मौके पर अल्टो कार सवार शिवमंगल सिंह और राहुल सिंह ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की। अपनी कार तेज गति से एक पुलिसकर्मी की ओर दौड़ाकर उसे जान से मारने का प्रयास किया।