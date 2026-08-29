प्रतापगढ़: खरगोश को मार डालने पर बच्चे को शिक्षिका ने डांटा, अभिभावक ने क्लास में घुसकर कर दी पिटाई

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। प्राइवेट स्कूल में चल रही क्लास में घुसकर शिक्षिका की पिटाई एक महिला द्वारा कर दी गई। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। बच्चे डर गए। पुलिस ने घटना का केस दर्ज कर लिया है। देल्हूपुर थाना के नौबस्ता स्थित पार्वती ग्लोबल साइंस स्कूल का यह मामला गुरुवार का है, जिसका वीडियो शनिवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता।

बेंच से जमीन पर गिराकर की पिटाई उक्त स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने कुछ दिन पहले एक खरगोश को मार डाला था। इस बात की जानकारी मिलने पर शिक्षिका पलक ने उसे डांटा था। बच्चे ने यह बात अपने अभिभावक को बताई तो वह टीचर पर खफा हो गए। सुबह साढ़े दस बजे बच्चे की मां सौम्या व पिता अभिषेक सीधे स्कूल पहुंचे। क्लास में पढ़ा रही टीचर पलक पर हमला बोल दिया। उनको बच्चों के सामने पीटा। बेंच से जमीन पर गिराकर मारा। इससे बच्चे सहम गए।