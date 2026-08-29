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प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में स्वामीनारायण मंदिर का हिस्सा ढहा, बड़ा हादसा टला

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sat, 29 Aug 2026 11:31 AM (IST)

प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में स्थित स्वामीनारायण मंदिर का एक हिस्सा शुक्रवार देर रात ढह गया, जिससे परिसर में हड़कंप ...और पढ़ें

स्वामीनारायण मंदिर का ढहा हिस्सा।

स्वामीनारायण मंदिर का ढहा हिस्सा।

HighLights

  1. प्रयागराज के जॉर्ज टाउन में मंदिर का हिस्सा गिरा।

  2. स्वामीनारायण मंदिर में शुक्रवार देर रात हादसा हुआ।

  3. हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था, जनहानि टली।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज के जार्ज टाउन में स्थित स्वामीनारायण मंदिर का एक हिस्सा शुक्रवार देर रात ढह गया, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। हादसे के समय कोई मौजूद नहीं होने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 25 दिन पहले मंदिर के बगल 200 वर्ग मीटर के दायरे में मकान बनाने के लिए जमीन की खोदाई कर दी गई थी।

पानी भरने से मंदिर की नींव दर गई

लगातार बारिश के कारण खाेदे गए गड्ढे में पानी भर गया। पानी भरने से मंदिर की नींव दर गई और मंदिर भरभरा कर गिर गई। कुछ दिन पहले इसी खोदाई के कारण बंसल भवन परिसर की बाउंड्री और नगर निगम की ओर से बनाई गई कच्ची सड़क बह गई थी।

prayagraj mandir samll

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