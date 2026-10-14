प्रतापगढ़ में अजगर ने निगला नीलगाय का बच्चा, सर्पमित्र ने किया रेस्क्यू

संवाद सूत्र, पट्टी। दिशिनी गांव की वनवासी बस्ती में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अजगर दिखाई दिया। अजगर ने नीलगाय के एक बच्चे को निगल लिया था। उसे देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई। लोगों ने सर्पमित्र सिराज शेख को सूचना दी।

मौके पर पहुंचे सिराज शेख ने सावधानी पूर्वक अजगर का रेस्क्यू शुरू किया। इस दौरान अजगर के पेट से नीलगाय का बच्चा बाहर निकल आया। इसके बाद सर्प मित्र ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। जंगल में छोड़ दिया। घटना के दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। अजगर के पकड़े जाने के बाद बस्ती के लोगों ने राहत की सांस ली।