'चौराहे पर छेड़छाड़, हाईवे पर जुलूस', प्रतापगढ़ पुलिस ने मनचलों को सिखाया सबक

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। चौराहे पर वाहन की प्रतीक्षा कर रही युवती से बाइक सवार दो युवकों ने छेड़छाड़ की। सोमवार दोपहर का यह मामला भंगवा चुंगी पुलिस चौकी के पास का था। पुलिस ने आरोपितों की पहचान फुटेज से करके मंगलवार सुबह केस दर्ज किया।

उनको मिशन शक्ति टीम के हवाले करके मंगलवार को प्रयागराज-अयोध्या हाईवे पर उनकी परेड निकाली। घटनास्थल से नगर कोतवाली तक दोनों को पुलिस पीटते हुए ले आई। यह नजारा देखने को भीड़ जुटी रही। शाम सोमवार को बाइक से पहुंचे युवकों ने युवती के नजदीक बाइक ले जाकर फब्ती कसी थी। एक बार युवती वहां से हटी तो फिर वह लोग घूमकर आ गए। दो बार ऐसा होने पर युवती ने भंगवा चौकी पर पहुंचकर शिकायत की थी।